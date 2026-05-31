O evento será realizado na próxima quarta-feira (3), em Washington, mas enfrenta resistências pelo viés político que deve marcar a celebração.

Até o momento, a cantora Martina McBride, o rapper Young MC, os cantores Bret Michaels e Morris Day e a banda The Commodores cancelaram participação no evento.

Em publicação nas redes sociais nesse sábado (30), Trump disse que pediu a assessores que analisem a viabilidade de realizar o comício.

"Solicitei aos meus assessores que avaliem a realização do comício 'A América Está de Volta'. Somente patriotas estão convidados. Será uma linda celebração da América", afirmou.

Trump também minimizou os cancelamentos e disse que conseguirá atrair um público maior do que os artistas.

Estou pensando em levar a atração número um do mundo. O homem que obtém audiências maiores do que Elvis durante seu auge, sem uma guitarra. O homem que ama nosso país como ninguém e que dizem ser o maior presidente da história", completou.

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