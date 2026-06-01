SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe William revelou na semana passada que seu filho mais velho, George, de 12 anos, costuma passar algumas noites na escola particular Lambrook.

O príncipe William revelou a informação na rádio Heart na sexta-feira. A escola também é frequentada por seus outros dois filhos, Charlotte, de 11, e Louis, de 8, que são alunos diurnos. "George dormiu na escola ontem à noite. Charlotte e Louis, se estiverem ouvindo, por favor, cheguem no horário e não briguem para decidir o que ouvir esta manhã", brincou o príncipe.

A Lambrook School oferece internato semanal e flexível para meninos e meninas a partir dos sete anos. Segundo o Daily Mail, os Príncipes de Gales têm a opção de deixar George ficar apenas uma noite por semana, de forma avulsa, com as pernoites reservadas online.

Não é clara a frequência com que George dorme na escola. As mensalidades por trimestre podem chegar a 10.669 libras esterlinas (cerca de R$ 72,4 mil na cotação atual).

A Lambrook fica localizada perto de Ascot, em Berkshire, em um terreno de 21 hectares -cerca de 210 mil m². Ela foi fundada em 1860 e, segundo o site da escola, oferece 'excelentes instalações' que incluem piscina de 25 metros, campo de golfe, quadras de tênis, quadra de squash, campos de críquete e outros esportes.

Nos meses de verão em Lambrook, natação, críquete, golfe e outros jogos ao ar livre são praticados por todos os internos até o fim da tarde. No inverno, jogos de salão, cozinhar e assar, noites de cinema, noites de fogueira e outras atividades garantem que nunca haja um momento de tédio. Site oficial da Lambrook

A escola ainda possui um prédio de R$ 40,7 milhões para tecnologia da informação e aprendizado acadêmico, chamado Prédio da Rainha. Outros atrativos são estúdio de dança, ginásio esportivo e um moderno estúdio de artes cênicas chamado Diamond Jubilee.

Lambrook é uma escola cristã e se orgulha de seus altos padrões acadêmicos, com taxa de aprovação de 100% no exame chamado Common Entrance, feito aos 13 anos para ingressar no ensino médio. Com 630 alunos, é maior que a média das "escolas preparatórias" do sistema educacional britânico, mas é vista como menos competitiva que as escolas de Londres.

O Eton College é apontado como provável futuro colégio de George a partir de setembro, quando ele completa 13 anos. A escola foi frequentada pelos príncipes William e Harry, mas a decisão final da família ainda não foi anunciada.