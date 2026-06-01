SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Curtis, uma cidade rural de apenas 800 habitantes localizada em Nebraska, nos Estados Unidos, oferece um pacote de incentivos que inclui terrenos gratuitos e auxílios financeiros para famílias e empreendedores dispostos a se mudar definitivamente para a região.

Cidade disponibiliza lotes residenciais sem custo. Para isso, a família precisa se comprometer a construir a casa dentro do prazo estabelecido -até dois anos a partir da assinatura do contrato. Os terrenos já têm ruas pavimentadas de concreto, água, energia elétrica, esgoto e outras utilidades instaladas, o que reduz significativamente os custos iniciais de quem deseja construir.

Programa de incentivo oferece até US$ 10 mil (R$ 50 mil na cotação atual) para ajudar na construção da casa. O valor, normalmente, é um reembolso de parte dos custos reais de obras.

Famílias que se mudarem para Curtis também podem receber até US$ 1.750 (R$ 8.800) em dinheiro. O valor varia conforme o número de filhos: US$ 750 para um filho, US$ 1.250 para dois e US$ 1.750 para três ou mais. Para ter direito ao benefício, as crianças em idade escolar devem ser matriculadas na Medicine Valley Public Schools, o distrito educacional local.

Também há atrativo para novos negócios. Além dos lotes residenciais, a cidade oferece terrenos comerciais e industriais gratuitos para quem quiser abrir ou expandir um negócio. Há ainda fundos de apoio ao empreendedorismo e possibilidade de financiamento, facilitando a instalação de novos serviços e empresas na região.

Curtis se apresenta como uma opção atraente para quem busca tranquilidade e segurança. Com infraestrutura básica pronta e um ritmo de vida mais tranquilo, a cidade fica localizada em um bonito vale e conta com um campo de golfe público de nove buracos, além de boas escolas, parques, trilhas, museu, piscina pública e comunidade acolhedora.

Interessados precisam preencher uma aplicação junto à prefeitura e cumprir prazos para a construção ou compra da casa. A cidade recomenda contato direto com a administração municipal para obter o chamado "Free Land Packet" com todas regras e especificações técnicas.