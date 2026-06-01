BRASÍLIA, DF E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump nomeou nesta segunda-feira (1º) Daniel Perez como o novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

Republicano, Perez é o presidente da Câmara de Representantes da Flórida. A designação será encaminhada para confirmação do Senado americano.

Com a chegada de Perez, os EUA voltarão a ter um embaixador no país desde que Elizabeth Bagley ?indicada por Joe Biden? deixou o posto após o fim do mandato do democrata. A missão americana no Brasil é atualmente comandada pelo encarregado de negócios, Gabriel Escobar.

De acordo com seu site oficial, Perez é cubano-americano de primeira geração. Ele foi eleito para a legislatura estadual pela primeira vez em 2017. Ele nasceu em Nova York e se mudou para a Flórida com a família em 1993.

Em publicações nas redes sociais, Perez costuma demonstrar alinhamento com o presidente Donald Trump, recorrendo a expressões associadas ao movimento MAGA ("Make America Great Again" ou "Tornar a América Grande Novamente") e defendendo pautas da agenda trumpista. Em janeiro, por exemplo, manifestou apoio à operação dos Estados Unidos contra o regime venezuelano de Nicolás Maduro.

Na ocasião, o deputado afirmou que a ação ajudaria a "trazer paz e segurança ao nosso hemisfério" e representaria um passo importante para, segundo ele, "desferir um golpe significativo contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas".

Assim como Trump, em 2024, protagonizou embates com o governador da Flórida Ron DeSantis durante a campanha para presidência, Perez é conhecido pela imprensa americana como um político que travou diversas discussões com o governador.

No ano passado, discordaram por diferentes temas, como imigração, ensino superior, perfuração de petróleo em alto-mar e até normas de segurança para condomínios.

De acordo com o site Governing, Perez acusou o governador de mentir, agir de forma emocional e ter acessos de raiva. "Ameaçar os outros para conseguir o que você quer não é liderança, é imaturidade", disse o parlamentar no ano passado.