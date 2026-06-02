SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O funeral de Ali Khamenei, líder supremo do Irã morto em ataque de EUA e Israel em 28 de fevereiro, deve ocorrer até o fim de Khordad, o mês do calendário iraniano que termina em 21 de junho, segundo anúncio do vice-presidente do país.

Os Guardas Revolucionários organizam a cerimônia, segundo Teerã. Mohammad Ali Tavakolizadeh, vice-prefeito da capital para assuntos sociais e culturais, disse que ainda há discussões para ampliar o tempo de preparação.

Três dias foram reservados para a despedida pública ao corpo de Khamenei. A cerimônia em Teerã deve durar pelo menos 24 horas, disse Tavakolizadeh.

O corpo também deve passar por Qom e Mashhad antes do enterro. O trajeto seguirá o desejo de Khamenei, que pediu sepultamento no santuário do imã Reza, em Mashhad.

MORTE DE KHAMENEI

Líder supremo morreu no escritório onde trabalhava, segundo a mídia estatal iraniana. Ele "estava cumprindo suas funções designadas e estava presente em seu local de trabalho" quando foi morto durante ataques dos EUA e de Israel.

A filha, o genro e o neto do líder supremo do Irã também teriam sido mortos nos ataques conjuntos dos EUA e de Israel. Khamenei, de 86 anos, governou o Irã por 35 anos, tornando-se um dos governantes com o mandato mais longo do mundo.