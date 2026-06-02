SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma advogada brasileira morreu após o carro em que ela estava capotar durante um safári na Namíbia.

Meire Aparecida de Amorim, 46, sofreu um acidente entre o povoado de Sesriem e a cidade de Walvis Bay. O veículo capotou na sexta-feira na rodovia C14 após um problema no eixo de transmissão, segundo as informações preliminares da polícia. As informações são do jornal namibiano Informanté.

Além de Meire, outras cinco pessoas, entre estrangeiros e funcionários do safári, estavam no carro. Eles tiveram ferimentos leves e moderados e foram encaminhados ao hospital de Welwitschia, unidade de saúde particular de Walvis Bay.

Meire era natural de Presidente Olegário (MG), mas trabalhava como advogada da Caixa Econômica Federal em Brasília. Em nota, a Advocef (Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal) lamentou a morte.

O corpo da brasileira não foi repatriado até o momento. Não há previsão para o velório e enterro da advogada.

A reportagem buscou o Itamaraty para saber se o órgão consular acompanha o caso. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

A Chamaleon Safaris, responsável pelo carro envolvido no acidente, também foi contatada, mas não deu retorno até o momento. Ao jornal Informanté, a empresa confirmou o acidente e se solidarizou com a família. "Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a família, amigos e entes queridos afetados neste momento difícil", afirma a nota.