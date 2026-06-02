SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma doação extremamente incomum surpreendeu a Prefeitura de Osaka, no Japão. Um homem enviou 21 kg de barras de ouro para ajudar na modernização do sistema público de abastecimento de água da cidade.

Segundo o comunicado oficial, o ouro foi entregue diretamente ao departamento de abastecimento de água de Osaka. O valor estimado da doação é de cerca de 566 milhões de ienes, aproximadamente US$ 3,6 milhões (R$ 18,1 milhões).

O doador pediu para não ter sua identidade revelada. Sua única exigência foi que o montante fosse utilizado para reparar os canos deteriorados da cidade.

"Lidar com a manutenção de tubulações antigas exige um investimento enorme, e sou extremamente grato pela doação. É uma quantia impressionante e fiquei sem palavras", disse Hideyuki Yokoyama, prefeito de Osaka.

Segundo o prefeito, o dinheiro realmente será destinado a esse fim. Ele destacou que Osaka, terceira maior cidade do Japão, com cerca de 2,8 milhões de habitantes, enfrenta dificuldades relacionadas ao envelhecimento da infraestrutura hídrica.

A metrópole vive um problema semelhante ao de várias cidades ao redor do mundo. Grande parte da rede de abastecimento foi construída há décadas e hoje exige reparos caros e constantes.

No caso de Osaka, é necessário renovar cerca de 260 km de tubulações. A reforma de um trecho de apenas 1,9 km custaria aproximadamente 500 milhões de ienes, afirmou Eiji Kotani, funcionário do departamento de abastecimento de água da cidade.

As barras de ouro passaram por avaliação para confirmar autenticidade e valor antes de serem incorporadas ao orçamento municipal. Com isso, as obras devem começar em breve.