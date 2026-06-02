SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou nesta terça-feira (2) o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando que o aliado de Donald Trump age contra o América Latina.

Em discurso na cidade Catalão (GO), Lula disse que Rubio "é anti-América Latina, inimigo mortal de Cuba e inimigo mortal de vários países latino-americanos" ao citar a ausência do secretário de Estado na reunião que teve com Trump em maio.

O presidente disse ainda que já expressou sua insatisfação com Rubio diretamente ao presidente norte-americano: "Eu já disse ao Trump que ele [Rubio] não gosta do Brasil."

As críticas de Lula a Rubio foram feitas em um discurso no qual o presidente lamentou a decisão do governo Donald Trump de propor um novo tarifaço de 25% sobre bens importados do Brasil.

Lula destacou as negociações que o Executivo têm mantido com o governo Donald Trump desde o ano passado e afirmou que a proposta de um novo tarifaço acontece dias depois do senador Flávio Bolsonaro (PL) ter se reunido com Rubio.

"Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. São, na verdade vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores", afirmou Lula sobre seu provável adversário nas eleições de outubro.

Na sequência, chamou a família de Jair Bolsonaro (PL) de "família metralha", referiu-se aos filhos do ex-presidente como "os meninos do Bolsonaro" e os acusou de atuar contra os interesses nacionais. Disse ainda que Flávio "foi pedir arrego" a Trump em uma tentativa de prejudicá-lo para as eleições.

"Imbecil. Ele não sabe que não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro, vai prejudicar os empresários brasileiros, vai prejudicar o agronegócio", afirmou.

Nesta terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que pediu "expressamente" para que Trump não aplicasse uma tarifa sobre as empresas brasileiras.

A proposta de um novo tarifaço acontece após o governo Trump concluir a investigação da seção 301 contra o Brasil. A investigação acontece por meio do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos EUA), que apontou práticas comerciais injustas do Brasil.

Agora, o USTR vai abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo, que precisa ser publicado até 15 de julho. A decisão sobre aplicação ou não cabe a Trump.

Em Goiás, Lula participou das inaugurações do novo campus do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão.

Com o investimento de R$ 6,5 milhões em recursos do Novo PAC , o IF Goiano passa a sede definitiva em Catalão, que substitui o imóvel alugado onde o instituto funcionava. A nova sede inclui laboratórios como os de tratamento mineral e de robótica.

O Hospital Universitário teve investimento de R$ 27 milhões e vai atuar na média e alta complexidade no SUS, com capacidade de atender cerca de 1,5 milhão de pessoas na região. A unidade de saúde atua na formação de profissionais de saúde nas áreas de medicina, enfermagem e psicologia.