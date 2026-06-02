SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dias após o encontro na Casa Branca, o presidente Donald Trump publicou uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que o senador brasileiro é "um jovem esperto que ama muito o seu país".

Publicação foi feita na Truth Social, sua rede social, na tarde de desta terça-feira (2). Além de Flávio, também aparecem nas fotos o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo. "Foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca ? um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil!", escreveu Trump.

Mensagem é publicada no dia em que os EUA propuseram uma tarifa adicional de 25% dos EUA sobre vasta gama de produtos brasileiros. Segundo o governo norte-americano, decisão foi tomada após uma investigação comercial. Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que pediu "expressamente" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para não taxar empresas brasileiras.

Flávio disse ter pedido a Trump para tratar do assunto depois das eleições no Brasil. "A partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar com vocês, negociar de igual pra igual", disse o pré-candidato à Presidência da República, que é apoiador de Trump.

Para Flávio, "não é justo taxar nossas empresas". "A gente tem que valorizar nossa tecnologia, nosso Pix, nosso etanol, que é uma energia limpa", afirmou. As declarações foram feitas em entrevista nesta manhã à Rádio Itatiaia.