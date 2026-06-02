SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente de helicóptero matou o noivo e o piloto logo após uma festa de casamento na Geórgia, nos Estados Unidos. A noiva, que também estava a bordo da aeronave, sobreviveu e passou cerca de seis horas presa sob os destroços até ser resgatada.

Dave Fiji e Jesni Fiji haviam acabado de se casar quando deixaram a celebração em Dawsonville, na noite da última sexta-feira (29). O casal seguia para um aeroporto da região e planejava passar a noite em Atlanta antes de iniciar a lua de mel.

Pouco depois da decolagem, o helicóptero caiu em uma área de mata fechada próxima ao local da cerimônia. Dave e o piloto, identificado como Nikhil Nargundkar, morreram. Jesni foi a única sobrevivente.

Segundo George Fiji, pai do noivo, Dave -que também era piloto- demonstrou preocupação com as condições meteorológicas antes do voo. A região registrava muita chuva e baixa visibilidade no momento da decolagem.

"Como meu filho era piloto, ele disse ao piloto que a visibilidade era zero e que, quando a visibilidade é zero assim, nunca voamos", afirmou George à emissora WSB-TV.

Ainda de acordo com ele, Jesni relatou que o piloto respondeu que voaria em uma altitude mais elevada. A aeronave decolou, mas caiu pouco tempo depois.

Após o acidente, Jesni recuperou a consciência sob os destroços e percebeu que o marido havia morrido. Segundo George, a jovem permaneceu presa no local até a chegada das equipes de resgate.

"Ela disse que, quando acordou, estava sob os destroços. Ela acordou e o viu deitado em seu peito. Ela é enfermeira. Quando o tocou, chamou por ele. Ele já estava frio", disse George Fiji, pai do noivo.

Após ser retirada dos destroços, Jesni foi levada para o Northeast Georgia Medical Center. Ela sofreu cortes e contusões extensas, mas nenhuma fratura devido ao impacto da colisão. Os pais de Dave disseram à WSB-TV que ela deveria receber alta do hospital em um ou dois dias. "Ela está devastada, mas está se recuperando", disse George ao Atlanta News First.

As causas do acidente ainda são investigadas. Segundo o jornal Atlanta News First, a Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o helicóptero modelo Robinson R66 caiu por volta das 22h30 com três pessoas a bordo. O caso está sob responsabilidade do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).