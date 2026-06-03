SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, demitiu nesta terça-feira (2) o ministro da Defesa, Marcelo Salinas, e a ministra da Educação, Beatriz García, em meio à intensa onda de protestos que paralisa o país andino há semanas.

Salinas será substituídio por Ernesto Justiniano, que era chefe do combate ao narcotráfico no país e estava à frente de um órgão diretamente subordinado à Presidência da Bolívia. Ainda não se sabe quem ocupará a pasta de García.

No último dia 21, Paz já havia trocado o ministro do Trabalho em uma tentativa de acalmar os manifestantes, que pedem medidas contra a pior crise econômica em quatro décadas no país e que vem rejeitando tentativas do governo de negociar.

De acordo com o jornal boliviano El Día, o presidente está sob pressão de líderes empresariais, que pedem uma resposta mais dura contra os manifestantes.

Os movimentos de trabalhadores, camponeses, mineiros e professores bloqueiam estradas em sete dos nove estados do país. Eles pedem ainda a renúncia de Paz, presidente de centro-direita cuja vitória nas urnas em outubro de 2025 pôs fim a décadas de domínio da esquerda na política boliviana.

Mais de 90 pontos de bloqueio foram registrados nas rodovias do país na segunda (1º), cerca de 30 a mais do que na semana passada, segundo a estatal Administradora Boliviana de Estradas. Essas ações provocaram escassez de alimentos, medicamentos e combustível na capital, La Paz, e na cidade vizinha de El Alto. Os preços da carne, dos ovos e de outros alimentos dobraram nas últimas semanas.

A gestão de Paz denuncia uma tentativa de "alterar a ordem democrática" e acusa o ex-presidente Evo Morales, ligado aos sindicatos, de promover as manifestações mais violentas.

"Precisamos saber quem está reclamando de forma correta e quem está querendo prejudicar a democracia", disse Paz em um ato público em Cochabamba, próximo a onde Evo está encastelado, na segunda. O presidente acrescentou que busca uma "reconciliação" para que a onda de protestos acabe nos próximos dias.

Evo tem um mandado de prisão contra si em um julgamento em que é acusado de tráfico de uma menor de idade. Ele vive há meses na região cocaleira do Chapare, ao norte de Cochabamba, cercado por milhares de camponeses e apoiadores que montam guarda para evitar uma incursão policial que o prenda.