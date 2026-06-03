SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guia turístico e uma turista uruguaia morreram durante uma trilha no glaciar Vinciguerra, em Ushuaia, na Argentina.

Corpos de Abril Melina Marino Pereira, 25, e Emiliano Feidas, 40, foram encontrados ontem, após um dia de buscas. A mãe do guia turístico foi quem buscou as autoridades para reportar o desaparecimento do filho, que não voltou após um dia de serviço.

Mudanças bruscas de tempo dificultaram o resgate. As equipes precisaram acessar os corpos a pé e levar os dois até uma área onde o helicóptero pudesse pousar, em uma operação que durou 14 horas.

Apesar de não ficar em um ponto muito alto, a área onde os dois foram achados requer uma operação técnica para acesso. Os socorristas precisaram usar cordas e equipamentos de montanhismo para chegar até o local.

Causa das mortes ainda é investigada, mas as autoridades suspeitam que eles tenham caído durante uma caminhada na geleira. A trilha tem cerca de 14 km de extensão, contando ida e volta, e, segundo o jornal argentino La Nación, leva aproximadamente oito horas para ser percorrida.

Trabalho de recuperação terminou por volta de 16h, e o caso passou a ser investigado pela Justiça.

Abril era de Maldonado e trabalhava como garçonete em um restaurante do hotel-cassino Enjoy, em Punta del Este. Amigas disseram à imprensa que ela era aventureira e costumava se encantar pelos lugares e pelas pessoas que conhecia.

A jovem já tinha ido ao glaciar, mas ficou "apaixonada" e decidiu voltar, segundo uma amiga. Ao jornal El Pais, María Eugenia Ferreira afirmou que a uruguaia passou 12 dias no Ushuaia argentino, até o acidente.

Feidas era de Ushuaia e se apresentava nas redes como montanhista experiente. Em suas redes sociais, ele divulgava imagens aéreas da região e relatos sobre sua experiência como guia.