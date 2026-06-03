SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líbano e Israel concordaram com a implementação de um cessar-fogo, segundo um comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano nesta quarta-feira (3), após negociações em Washington.

A trégua está condicionada à completa cessação de disparos por parte do grupo extremista Hezbollah, alinhada ao Irã, e à evacuação de todos os seus membros da região ao sul do rio Litani, segundo o comunicado. Os dois lados haviam concordado com um cessar-fogo no mês passado, mas as hostilidades continuaram.

Israel invadiu o Líbano em março em perseguição ao Hezbollah, que disparou através da fronteira em apoio a Teerã depois de Washington e Tel Aviv iniciarem a guerra contra o país persa.

O Irã afirmou que não concordará com um acordo para pôr fim ao conflito com os Estados Unidos e Israel, iniciado no final de fevereiro, a menos que o cessar-fogo também abranja o Líbano.

O Líbano e Israel concordaram em prosseguir com as negociações diretas para construir confiança e resolver outras questões pendentes, afirmou o comunicado.

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