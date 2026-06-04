SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de um cessar-fogo anunciado entre Israel e Líbano na véspera, as Forças Armadas israelenses voltaram a bombardear posições no sul do país vizinho nesta quinta-feira (4), com Tel Aviv dizendo ter apoio dos Estados Unidos para atacar Beirute e afirmando que a trégua depende da interrupção de ataques do Hezbollah.

O grupo extremista apoiado pelo Irã não participou das negociações e não se comprometeu com a interrupção dos combates, limitando-se a exigir que o governo libanês abandone as conversas com Israel, mediadas pelos Estados Unidos.

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o acordo anunciado na quarta é "uma capitulação e uma derrota". O grupo manteve ataques contra o território israelense nas últimas semanas, ignorando um cessar-fogo anterior acordado entre Tel Aviv e Beirute.

"O cessar-fogo deve ser abrangente, sem que o inimigo israelense tenha liberdade para matar", disse Qassem em uma mensagem televisionada, pedindo ao governo libanês que interrompa "a farsa e a humilhação", referindo-se às negociações com Israel. "Enquanto nossas aldeias não estiverem seguras ?sendo bombardeadas, destruídas e com nosso povo sendo morto? os assentamentos [no norte de Israel] também não estarão seguros."

Em comunicado emitido na quarta, o governo Donald Trump disse que Israel e o Líbano concordaram "em avançar rapidamente na criação de zonas-piloto nas quais as Forças Armadas Libanesas assumirão o controle exclusivo do território" ao sul do rio Litani, área de forte atuação do Hezbollah. O texto afirmava ainda que a trégua está condicionada ao fim definitivo de ataques da milícia.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, disse nesta quinta que a trégua negociada é a "última chance" para uma paz duradoura. "Os resultados da quarta rodada de negociações, e o comunicado emitido a partir dela, contendo pontos muito importantes em favor do Líbano, constituem a última chance para entrar em um cessar-fogo final e abrangente, com cada parte assumindo a responsabilidade em caso de não cooperação", escreveu em comunicado.

Nesta quinta, um bombardeio israelense no leste do Líbano matou ao menos três pessoas e outro ataque vitimou um motorista no sul, de acordo com a imprensa local. Um ataque de artilharia também matou um capacete azul da ONU e feriu outros dois ?a força de paz das Nações Unidas não disse de onde partiu o bombardeio, com Israel acusando o Hezbollah.

Drones também foram vistos sobrevoando Beirute, alvo de repetidos bombardeios israelenses nas últimas semanas. Trump havia dito na quarta que Israel não atacaria mais a capital libanesa durante o cessar-fogo supostamente em vigor.

O ministro da Defesa de Israel, entretanto, disse que suas Forças Armadas têm "liberdade de ação, com o apoio dos EUA, para atacar Beirute em resposta a ataques contra comunidades e território israelenses". Israel Katz disse ainda que a ocupação do sul do Líbano, incluindo o castelo histórico de Beaufort, continuará "pelo futuro próximo", sem que os moradores libaneses tenham permissão para retornar.

A campanha militar israelense já expulsou 1,2 milhão de libaneses de suas casas no sul do país, a maioria muçulmanos xiitas, parcela da população que mais apoia o Hezbollah. Israel vem destruindo casas e infraestrutura civil na região em ações que, segundo a Anistia Internacional, podem configurar crimes de guerra.

O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, que enfrenta uma eleição em outubro, sofre pressão da extrema direita israelense que sustenta seu governo no Parlamento para que aja com ainda mais força no Líbano. O ministro da Segurança Nacional, o extremista Itamar Ben-Gvir, disse que o cessar-fogo é "um grave erro" e citicou a suposta promessa de Israel de não atacar mais Beirute. A oposição disse que Netanyahu "abandonou a soberania" israelense ao acatar o pedido de Trump.

Segundo funcionários americanos ouvidos sob anonimato pelo portal de notícias Axios, Trump teria advertido o premiê israelense em uma ligação no início da semana. "Você é um completo maluco. Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Todo mundo te odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso", teria dito o americano.

Trump depois confirmou o relato, mas apesar de os EUA serem o maior aliado militar e diplomático de Israel, não está claro quanto o presidente americano de fato tem conseguido influenciar o premiê israelense.

Washington negocia o fim da guerra contra o Irã e precisa da cooperação de Tel Aviv para que a guerra no Líbano não atrapalhe as negociações com Teerã. O regime iraniano já disse que não aceitará qualquer acordo que não contemple a situação libanesa e busca uma retirada completa de soldados israelenses do sul do país como parte da trégua final com os EUA.