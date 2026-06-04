BERLIM, ALEMANHA

(FOLHAPRESS) - Um Boeing 787-9 da Lufthansa caiu de nariz no chão depois que seu trem de pouso colapsou na tarde desta quinta-feira (4), em Frankfurt. A aeronave estava parada no portão de embarque, sendo preparada para decolar para Los Angeles. Parte da tripulação e funcionários de solo estavam dentro do aparelho e ficaram feridos, segundo a companhia alemã. Os passageiros ainda não haviam embarcado.

Imagens de redes sociais mostram o momento em que o Boeing perdeu completamente o apoio dianteiro. Um caminhão-tanque de querosene de aviação está com a mangueira conectada à asa, mas não há informação sobre abastecimento na hora do acidente. Na pista, bem próximo ao bico do avião, um funcionário do aeroporto testemunha o colapso e parece reagir com absoluta calma, se afastando da fuselagem arriada.

Outro operador está em uma grua, com a plataforma na altura das portas, mas se afasta do corpo da aeronave segundos antes do acidente.

Os dois motores também parecem tocar o solo. Polícia e Fraport, a concessionária responsável pelo aeroporto, responsável no Brasil por Porto Alegre, Fortaleza e Jericoacoara, confirmaram a ocorrência à imprensa alemã. Assim que ocorrer a liberação da perícia, o aparelho será removido para um hangar de manutenção, onde a extensão dos danos poderá ser verificada.

O Boeing Dreamliner, matrícula D-ABPQ, tem apenas cerca de um ano de uso e foi entregue à Lufthansa em janeiro, dentro de programação de atualizar sua frota com modelos mais eficientes. Uma equipe de crise foi acionada pela companhia alemã, que festejou seu centenário em abril em um ano difícil para o setor aéreo.

O voo LH 450 para os EUA foi cancelado, e a área do acidente está isolada. Ambulâncias e carros de emergência estão no local. "Vários funcionários ficaram feridos e estão recebendo atendimento médico", declarou a Lufthansa em comunicado. Dois dos 15 tripulantes foram hospitalizados.

Principal hub da Alemanha, Frankfurt está realocando dezena de voos desde o começo da tarde europeia. Vários atrasos estão sendo registrados, inclusive em outros aeroportos, como Berlim.

O acidente inusitado fez a mídia especializada em aviões lembrar de episódio semelhante ocorrido em Heathrow, durante a pandemia, quando um Boeing 787-8, em configuração de carga, também colapsou parado, no portão de embarque. Investigações identificaram uma falha de operação durante verificação de rotina no trem de pouso. O episódio provocou a adoção de um novo protocolo de manutenção na aeronave.

Esta notícia está em atualização.