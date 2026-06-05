SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque de drone da Rússia contra uma fábrica de alimentos na região de Kiev, capital da Ucrânia, matou quatro pessoas nesta sexta-feira (5), informou o governador regional, Mikola Kalashnik.

O bombardeio atingiu uma fábrica de laticínios para bebês na região metropolitana de Kiev. O governador regional disse que o ataque destruiu parte do prédio administrativo e provocou um incêndio.

Quatro pessoas morreram no local e outras sete ficaram feridas. Equipes de resgate continuam as buscas porque duas pessoas podem estar soterradas sob os escombros do edifício.

O governador criticou o ataque contra um alvo civil pacífico. "O inimigo atacou uma empresa civil pacífica da indústria alimentícia. Pessoas que estavam simplesmente realizando seu trabalho em seus locais de trabalho naquele momento", afirmou Kalashnik.

PROPOSTA DE PAZ E IMPASSE POLÍTICO

O ataque ocorreu horas após o presidente Volodimir Zelenski propor um cessar-fogo. Em carta aberta, o líder ucraniano sugeriu um encontro direto com Vladimir Putin para negociar o fim da guerra.

Zelenski propõe interromper os combates enquanto os termos de paz são discutidos. "A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra por meio de um compromisso direto entre o senhor e nós. Proponho uma reunião", disse o presidente ucraniano.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que não descarta assinar um acordo de paz. No entanto, ele questiona se Zelenski é o legítimo representante do país após o fim de seu mandato.

Para Putin, advogados devem analisar a legitimidade do líder ucraniano. "Só podemos assinar com pessoas que sejam absolutamente, no pleno sentido da palavra, legítimas para assinar documentos deste tipo", afirmou o presidente russo.

O Kremlin disse que Zelenski pode viajar à Rússia para a reunião. "Zelenski pode vir a Moscou a qualquer momento", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.

BASTIDORES DIPLOMÁTICOS E SITUAÇÃO NO FRONT

O chefe de gabinete ucraniano, Kirilo Budanov, avalia que um acordo antes do inverno é realista. "Esta é a instrução do presidente: tentar acabar com essa guerra o mais rápido possível", afirmou Budanov.

As negociações mediadas pelos Estados Unidos estão paradas devido ao conflito no Irã. Budanov espera que uma delegação americana visite Kiev e Moscou em breve para tentar retomar os diálogos.

Autoridades da Ucrânia dizem que o avanço das forças russas perdeu força. Para conter o inimigo, os ucranianos aumentaram os ataques de longo alcance contra o setor de petróleo dentro da Rússia.