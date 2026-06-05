SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (5) não ver motivo para se encontrar com Volodimir Zelenski após receber uma carta aberta do presidente da Ucrânia pedindo uma reunião e um cessar-fogo para negociações.

Em discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um dos eventos políticos mais importantes do ano na Rússia, Putin disse que Zelenski foi "rude" ao propor uma cúpula dessa maneira.

"Trata-se de uma maneira de criar condições para encontros pessoais e conversas, ou de criar um ambiente no qual encontros pessoais são impossíveis? Creio que seja a segunda hipótese", afirmou o líder russo, que vem recusando novas negociações para encerrar a guerra da Ucrânia, já no seu quinto ano.

Para sequer dar início às tratativas, Moscou exige pesadas concessões políticas e territoriais de Kiev, incluindo a retirada completa das Forças Armadas do país invadido da região de Donetsk. O governo ucraniano rejeita essas condições por considerá-las uma capitulação.

"Está claro que o lado ucraniano gostaria que suspendêssemos os avanços feitos por soldados russos no campo de batalha", disse Putin no Fórum Econômico. "Mas seria melhor encerrar a guerra de acordo com o plano delineado em Anchorage", afirmou, em referência à cúpula entre ele e Donald Trump na cidade do Alasca.

Aquele encontro terminou sem acordo formal ou informal, com Moscou apenas repetindo suas exigências: controle de toda a região do Donbass, congelamento das linhas do front em seu estado atual, e proibição de que a Ucrânia faça parte da União Europeia.

Horas depois da fala de Putin, Zelenski criticou o russo por rejeitar um encontro cara a cara. "Ele escolheu novamente a guerra. Está claro que [Putin] não quer o fim da guerra. Muitas pessoas ficarão desapontadas com isso, e é por isso que precisamos aplicar mais pressão sobre a Rússia", disse o ucraniano.

Putin disse ainda que um empresário russo, o qual ele não identificou, viajou a Kiev e se encontrou com Zelenski a pedido do governo ucraniano no mês passado. Segundo o líder russo, os ucranianos teriam feito a proposta de um encontro cara a cara nessa ocasião ?mas que "não há motivo" para um encontro do tipo, especialmente depois de um ataque da Ucrânia que matou 21 pessoas em um dormitório estudantil em Lugansk.

O presidente da Rússia, que completa 74 anos em outubro, também rebateu críticas à sua idade ?"o mais importante não é quantos anos você tem, e sim a sua capacidade de trabalhar. Ainda há muito a ser feito"? e agradeceu Trump, por "educar [Zelenski] na frente do mundo inteiro e ensiná-lo a se vestir adequadamente". Trata-se de uma referência à briga pública entre o americano e o ucraniano no Salão Oval da Casa Branca em fevereiro de 2025.

Apesar das bravatas, a situação militar na guerra piorou para a Rússia nas últimas semanas. Depois de meses de avanço gradual, mas constante, as Forças Armadas de Moscou estagnaram no front, com os ucranianos conseguindo interromper a ofensiva iniciada no início da primavera do hemisfério norte.

Uma análise do projeto Russia Matters, da Universidade Harvard, disse que a Rússia perdeu 240 quilômetros quadrados de território entre os dias 5 de maio e 3 de junho deste ano ?uma área um pouco maior do que a cidade de Recife (PE). No mês anterior, Moscou já havia perdido 120 quilômetros quadrados.

"Estamos nos movendo para atingir nossos objetivos na Ucrânia de forma calma e resoluta", afirmou Putin, que reconheceu, entretanto, que os ataques de drones ucranianos contra alvos na Rússia "causam certo dano". "Para nós, isso significa apenas uma coisa: precisamos fortalecer nossa segurança, nossas defesas aéreas, e faremos isso."

Putin também utilizou seu discurso em São Petersburgo para minimizar a desaceleração da economia russa ?em 2024, o país cresceu 4,3%, mas fechou 2025 com crescimento de 1%, um resultado que deve se repetir este ano. Para Putin, os países desenvolvidos do Ocidente são cada vez menos importantes na economia global, enquanto nações como China e Índia tem muito mais potencial de crescimento.