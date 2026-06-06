BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Os protestos na Bolívia deram mais sinais de escalada neste sábado (6). De acordo com a imprensa local, mais de 20 pessoas ficaram feridas durante um confronto entre manifestantes e policiais em San Julián, no leste do país, incluindo seis agentes, quatro deles baleados.

A polícia tentava desbloquear uma das cerca de 100 estradas que estão obstruídas por manifestantes que pedem a renúncia do presidente Rodrigo Paz, político de centro-direita eleito em outubro do ano passado. A via fica em San Julián, uma cidade no departamento de Santa Cruz, no leste do país.

De acordo com a agência de notícias AFP, dezenas de agentes da tropa de choque foram durante a manhã deste sábado ao local, uma região estratégica para o abastecimento de alimentos do país, e lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que responderam atirando paus e pedras e queimando entulho para evitar o avanço da polícia.

A agência de notícias boliviana Fides fala, com base no relato de um profissional de saúde local, em 26 feridos, incluindo um em situação grave devido a uma lesão no crânio. Parece ser o mesmo mencionado pelo comandante da polícia de Santa Cruz, David Gómez, em uma entrevista coletiva.

"O projétil não ficou alojado no crânio do nosso companheiro, saiu, e agora ele está na UTI", afirmou o policial. A corporação afirma que os agentes não levaram armas letais na operação, e por isso descarta que os tiros tenham partido da polícia.

Horas depois da tentativa de desobstrução, a delegacia da cidade foi invadida, ainda de acordo com Gómez. "Os moradores de San Julián invadiram abruptamente as instalações da delegacia de polícia de San Julián, roubaram muitos objetos de valor que estavam lá dentro e, posteriormente, chegaram ao ponto de incendiar as instalações da delegacia", afirmou o chefe de polícia.

A via foi parcialmente desbloqueada por apenas algumas horas, e as autoridades não descartam uma nova intervenção na área.

As manifestações, que começaram no início de maio com uma greve de trabalhadores, evoluíram rapidamente para uma paralisação nacional. Embora o bloqueio de estradas seja uma tática comum dos movimentos sociais da Bolívia, o atual tem sido criticado pelo radicalismo.

De acordo com relatório preliminar da Defensoria Pública divulgado neste sábado, dez pessoas morreram em decorrência dos protestos, incluindo algumas por falta de atenção médica causada pelas obstruções. Um dos casos é de uma menina de 12 anos que tratava um câncer, segundo a Associação de Voluntários Contra o Câncer Infantil.

O governo boliviano responsabiliza o ex-presidente Evo Morales (2006-2019) pelas manifestações. Em entrevista publicada neste sábado pelo jornal El País, no entanto, o líder indígena nega ter convocado os protestos. "O que está acontecendo agora é uma revolta, uma rebelião do movimento indígena contra o modelo neoliberal e o Estado neocolonial", disse ele.