SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou neste domingo (7) um morto e cinco feridos no centro de Israel.

A polícia israelense afirmou que dois suspeitos se envolveram no ataque. Um dos supostos agressores foi morto a tiros pelas forças de segurança no início do ataque. Embora portasse um documento de identidade israelense, a polícia disse acreditar que ele tinha raízes árabes na cidade de Taybeh. O segundo suspeito fugiu em um Toyota cinza, resultando em uma grande operação de busca.

Dois homens ficaram feridos no ataque, que começou em um posto de gasolina em Kochav Yair, região central do país. Um homem de 30 anos teve um ferimento na mão, enquanto uma mulher de 61 anos que estava em um veículo foi ferida por um tiro na parte superior do corpo.

Outras três vítimas foram encontradas na entrada da comunidade vizinha de Tzur Yitzhak e ao longo da Rodovia 5533. Uma guarita policial no Moshav Salait, na Samaria Ocidental, também foi alvejada.

O paramédico Lior Zilberberg ajudou no socorro. Em treinamento perto da região, ouviu relatos de tiroteio e foi em direção a Tzur Natan. "No trajeto, civis me chamaram para prestar socorro a um homem ferido que estava inconsciente dentro de um veículo. Ele estava sem pulso e não respirava, com ferimentos de bala pelo corpo, e após exames médicos, fomos obrigados a declará-lo morto", afirmou.

Dois feridos estão em estado grave nos hospitais Meir e Beilinson. Outras três pessoas apresentam quadro de saúde moderado com ferimentos penetrantes, segundo boletim divulgado no canal oficial do MDA no Telegram.

Os moradores da região foram orientados a se trancarem em suas casas durante as buscas. "Ouvi tiros e reconheci que eram de metralhadora. Coloquei a cabeça para fora da janela e comecei a ver ambulâncias e um caos total", disse à imprensa israelense um homem identificado apenas como Moshe, morador de Tzur Yitzhak.