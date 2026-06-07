PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou uma entrevista à emissora americana NBC após uma série de perguntas sobre a criação do fundo antiaparelhemento de US$ 1,8 bilhão pelo Departamento de Justiça americano e sobre suas acusações de fraude eleitoral.

A entrevista ao programa Meet the Press, concedida na sexta-feira (5) e exibida neste domingo (7), foi interrompida após uma conversa tensa com a jornalista Kristen Welker. O episódio culminou com Trump repreendendo Welker e deixando o local, um galpão em uma fazenda em Wisconsin, onde o presidente cumpria agenda.

"Vocês são um canal parcial e desonesto. Sinto muito, acabou, já tive o suficiente. Obrigado, querida, divirta-se", disse o presidente americano antes de se levantar.

O embate começou quando Trump foi questionado sobre o fundo antiaparelhamento, que gerou controvérsia até mesmo dentro do Partido Republicano. A Justiça bloqueou a iniciativa em maio e o governo Trump suspendeu sua criação no último dia 2.

"Eu adoro essa ideia (o fundo), porque gente como vocês, essa imprensa mentirosa e corrupta, esses jornalistas sem escrúpulos que apoiam um idiota como Biden... destruíram vidas. Mandaram para a prisão pessoas que não fizeram nada de errado", disse Trump na entrevista.

"Não há provas do que o senhor diz", respondeu a jornalista. "Ou você é corrupta ou estúpida", retrucou o presidente, antes de sair de cena enquanto a repórter tentava detê-lo.

Veja abaixo a entrevista na íntegra:

A entrevista também foi interrompida diversas vezes pelo barulho provocado por uma tempestade. "Isso é vento ou o quê?", perguntou Trump enquanto uma chuva torrencial caía sobre a estrutura metálica onde a entrevista era realizada. "Vocês conseguem ouvir os trovões?", disse após a entrevista ter sido interrompida várias vezes.

"Devemos parar?", perguntou Welker à equipe técnica. "Não, pessoal. As pessoas vão entender, estamos em uma fazenda", respondeu o presidente.

Depois, após várias perguntas sobre o Irã, o republicano acusou a jornalista de ser "esquerdista, progressista" e criticou a NBC por suas "pesquisas falsas".

A tensão continuou aumentando e chegaram perguntas sobre o fundo promovido por Trump, financiado com dinheiro público e apresentado pelo governo como uma forma de compensar aqueles que supostamente foram vítimas de perseguição durante a Presidência de seu antecessor democrata, Joe Biden.

Durante a entrevista, o presidente afirmou, sem apresentar provas, que os manifestantes que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, dia em que o Congresso certificou a vitória eleitoral de Biden, teriam sido conduzidos ao local por agentes do FBI, a polícia federal americana.

Ao ser pressionado por evidências, Trump passou a falar sobre supostas fraudes eleitorais. Ele afirmou que irregularidades estariam ocorrendo nas eleições primárias da Califórnia para os cargos de governador e prefeito, cuja apuração continua em andamento.

A disputa pelo governo estadual deve ser polarizada entre o democrata Xavier Becerra, que comandou o Departamento de Saúde durante o governo Biden, e o republicano Steve Hilton, apoiado por Trump.

O presidente alegou que haveria indícios de irregularidades no sistema de votação pelo correio adotado pelo estado, de maioria democrata, mas não apresentou provas para sustentar a acusação.

Ao voltar a falar em fraude eleitoral, Trump foi questionado por Welker sobre as evidências que sustentariam a afirmação. "Tudo o que preciso fazer é procurar", respondeu o presidente.