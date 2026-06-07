SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu Mindanao, no sul das Filipinas, neste domingo (7), madrugada de segunda-feira (8) no horário local. O tremor, considerado muito alto na Escala Richter, gerou alertas de tsunami na região. Ainda não há relatos de feridos ou de danos causados.

Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), que havia estimado a potência do fenômeno em 8,2 antes de descer de rebaixá-la para 7,8, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km.

Já o segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade.

Após as medições, agências dos Estados Unidos e da Indonésia reforçaram os alertas de tsunami para áreas costeiras das Filipinas. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu para a possibilidade de ondas nas próximas três horas ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.

O govero filipino pede que moradores no litoral sul se retirem da região. O chefe da agência de sismologia das Filipinas, a Phivolc afirmou que as primeiras ondas do tsunami devem chegar entre 7h37 e 9h37 no horário local (de 20h37 a 22h37 no horário de Brasília)

A agência filipina informou que o terremoto teve magnitude 7,0 e alertou para a possibilidade de danos e de ondas de tsunami acima de um metro, que podem persistir por várias horas.

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