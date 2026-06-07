SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu Mindanao, no sul das Filipinas, neste domingo (7), madrugada de segunda-feira (8) no horário local. O tremor, considerado muito alto na Escala Richter, gerou alertas de tsunami na região. Até agora uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, informaram as autoridades.

Há relatos de prédios desabando. Segundo Robert Dagon, da polícia da cidade de General Santos, muitos edifícios foram afetados e as forças de segurança atuam em resgates.

O terremoto teve epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha sulista de Mindanao, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), que havia estimado a potência do fenômeno em 8,2 antes de rebaixá-la para 7,8, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km.

Vídeos publicados no Facebook mostram um shopping desmoronando em General Santos, enquanto outro vídeo mostra o colapso do prédio de uma escola.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu para a possibilidade de ondas "nas próximas três horas" ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.

As autoridades japonesas também emitiram um alerta de tsunami para grande parte de seu litoral e projetaram ondas de até um metro em diferentes partes do território japonês.

O governo filipino pede que moradores no litoral sul se retirem da região. O chefe da agência de sismologia das Filipinas, a Phivolcs, afirmou que as primeiras ondas do tsunami devem chegar entre 7h37 e 9h37 no horário local (de 20h37 a 22h37 no horário de Brasília).

A agência filipina alertou para a possibilidade de danos e de ondas de tsunami acima de um metro, que podem persistir por várias horas.

O presidente do país, Ferdinand Marcos Jr., pediu que moradores das áreas costeiras afetadas pelos alertas de tsunami deixem imediatamente a região e busquem terrenos mais altos.

"Sigam os alertas de tsunami. Não esperem. A vida é mais importante do que qualquer coisa deixada para trás", afirmou Marcos.

O presidente disse ainda que está em comunicação constante com escritórios regionais e autoridades locais que atuam nas áreas atingidas.

Marcos também determinou a suspensão das aulas em todos os níveis nas regiões afetadas de Mindanao até novo aviso e afirmou ter ordenado que todas as autoridades do governo atuem após o terremoto.