SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em retaliação a um ataque de mísseis lançado pelo Irã, Israel bombardeou o país persa neste domingo (7), madrugada de segunda-feira (8) no Oriente Médio, ignorando o apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O republicano havia pedido que Tel Aviv não respondesse ao ataque a fim de manter em pé o frágil cessar-fogo acordado entre os países em guerra no dia 7 de abril ?trégua que agora cai por terra, com o Irã prometendo novos ataques em caso de resposta israelense.

De acordo com as Forças Armadas de Israel, a Força Aérea bombardeou alvos militares nas regiões ocidental e central do Irã em resposta aos mísseis lançados contra território israelense. A imprensa estatal iraniana relatou explosões na capital, Teerã, e nas cidades de Tabriz, no oeste, e Isfahan, no centro do país.