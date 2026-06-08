(UOL/FOLHAPRESS) - O Estreito de Hormuz será reaberto sob novas condições impostas por Irã e Omã, incluindo a cobrança de uma taxa de trânsito de navios.

A reabertura do Estreito de Hormuz terá novas regras definidas pelas autoridades do Irã e de Omã. A afirmação é do embaixador iraniano em Moscou, Kazem Jalali, ao jornal russo Izvestia nesta segunda-feira (8).

Os dois países planejam cobrar tarifas pelos serviços prestados na rota marítima. "Nós entendemos que o Irã e Omã oferecem serviços relacionados a este estreito, e taxas serão cobradas por eles", diz Jalali.

O fluxo de petróleo e gás natural liquefeito continua gravemente prejudicado na região. A guerra dos EUA e de Israel contra o Irã cortou o tráfego de navios-tanque pelo canal estratégico.

IMPACTO NO MERCADO DE ENERGIA

O Irã sustenta que um acordo de paz definitivo deve dar o direito de cobrar taxas de trânsito. Os valores cobrados dos navios mudariam de acordo com a carga e as condições da viagem.

REAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

O governo de Donald Trump se opõe fortemente à criação de um pedágio na região. Os Estados Unidos alertaram Omã, no fim de maio, para não participar de iniciativas de cobrança com o Irã.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, diz que Omã negou os planos de pedágio. Segundo o secretário, o embaixador de Omã garantiu que o país não pretende apoiar a taxa.

NOVOS ATAQUES

O anúncio vem em meio à retomada dos ataques entre Irã e Israel. As Forças Armadas de Israel atacaram alvos militares e petroquímicos no Irã. mesmo após os apelos de Donald Trump para que o país não revidasse à ofensiva iraniana no fim de semana.