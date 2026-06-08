SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico profissionalmente conhecido como Talay Riley, 35, foi morto a facadas em Londres.

O cantor e compositor, cujo nome verdadeiro era Mark Orabiyi, foi encontrado com ferimentos de faca em um jardim na sexta-feira (5). Ele foi declarado morto ao chegar ao hospital.

Além dele, outro homem com cerca de 20 anos também foi esfaqueado. A pessoa, que não teve identidade revelada, teria sofrido múltiplos ferimentos, mas sem risco à vida ou de sequelas permanentes, informou a polícia à BBC.

Três pessoas foram presas sob suspeita de assassinar Orabiyi. Um homem de 27 anos foi libertado sob fiança enquanto as investigações prosseguem; outro homem de 24 anos e uma mulher de 25 anos foram libertados sem que nenhuma acusação fosse formalizada.

Orabiyi trabalhou em faixas para artistas como Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya e Khalid. Entre alguns sucessos estão "Young Dumb & Broke" de Khalid, "Who Do You Love" do The Chainsmokers e "Lights On" de H.E.R..