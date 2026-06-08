SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os pais de uma adolescente de 16 anos dos Estados Unidos afirmam que ela sofreu queimaduras químicas no corpo todo após tomar banho em casa, em Trinidad, no Texas (EUA). A garota precisou ser hospitalizada

A irritação na pele começou em 28 de maio e piorou depois que ela tomou outros dois banhos para tentar aliviar a dor. Segundo os pais, David e Misty Logan, a pele dela ficou ainda mais irritada. A família disse à FOX 4 que a jovem precisou ser levada a um hospital em Dallas. O nome dela não foi informado.

Registros médicos citados pela emissora apontam provável queimadura química ou dermatite grave. Documentos do hospital afirmam ser alta a probabilidade de que a adolescente tenha sofrido "queimadura química/dermatite grave devido à água à qual ela foi exposta". A família diz que os médicos relacionaram a reação a algo presente na água da casa.

O sistema de tratamento da água de Trinidad passava por uma mudança quando o caso ocorreu. A cidade havia informado em rede social que faria uma conversão de cloramina para cloro livre entre 27 de abril e 30 de maio. Não há confirmação oficial de que esse procedimento seja responsável pela reação na pele.

Um teste preliminar apresentado pelo advogado da família teria indicado níveis perigosos de cloro livre. O próprio advogado dibulgou a informação, que foi citada em reportagens na imprensa norte-americana.

A TCEQ (Comissão de Qualidade Ambiental do Texas) investiga a qualidade da água em Trinidad. A agência ambiental confirmou que recebeu uma denúncia sobre o abastecimento da cidade e que uma investigação está em andamento.

Moradores de Trinidad relatam há algum tempo problemas com a cor e o cheiro da água. David e Misty Logan disseram à FOX 4 que vivem na cidade há 20 anos e que sempre tiveram problemas com a água. A emissora também afirmou ter recebido imagens de moradores mostrando água suja ou escura saindo das torneiras.

A crise já provocou prisões, processos e tensão política antes do caso da adolescente. A emissora relatou que Jennifer Combs, moradora do condado de Henderson, foi acusada de alarme falso após publicar no Facebook que pessoas teriam sido hospitalizadas depois de beber água da cidade. Um júri se recusou a indiciá-la, e ela entrou com uma ação federal contra Trinidad e contra o chefe de polícia, Charles Gregory, alegando retaliação política.

Uma reunião pública sobre o abastecimento de água foi cancelada na semana passada. A KLTV, afiliada da ABC, informou que o Conselho Municipal de Trinidad cancelou o encontro que aconteceria em 4 de junho. Segundo a emissora, o prefeito Dennis Haws disse que a decisão foi tomada "por orientação de advogado".

A família Logan cobrou respostas após o cancelamento. David Logan disse à KLTV que a filha sofreu queimaduras e que a reunião deveria tratar justamente da água da cidade. Misty Logan afirmou à revista People que quer que todos os moradores possam abrir a torneira e beber água "sem hesitação".