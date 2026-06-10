SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã e os EUA sinalizaram nesta manhã que estão prestes a desistir das negociações de paz devido aos últimos ataques.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que deve reavaliar os esforços diplmáticos devido a acontecimentos da noite passada. "Precisamos reavaliar [as negociações de paz com Washington]. Qualquer processo diplomático requer um ambiente minimamente estável", falou Esmaeil Baghaei -que apontou para repetidas violações do cessar-fogo.

Ontem, os EUA realizaram um ataque em retaliação à derrubada de helicóptero americano no Estreito de Hormuz. "As forças americanas começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos", disseram em comunicado.

Explosões e sirenes foram ouvidas em vários locais na região do Golfo Pérsico. Segundo a televisão iraniana, Bandar Abbas (porto), Qeshm (ilha) e Sirik (cidade), lugares ao sul do Irã, foram alvos de ataques. Donald Trump chamou a ofensiva ao Irã de forte e poderosa.

Para Baghaei, é difícil prosseguir com as conversas depois disso. Segundo ele, o governo americano tem "minado" a diplomacia com mensagens contraditórias, mudanças de posição e ataques.

Além disso, Irã disse que reavaliação do momento ocorre devido às ações de Israel contra o Líbano. No final de semana, as forças israelenses atacaram Beirute, que realizou ataques de volta contra Israel. Na segunda-feira, no entanto, Trump pediu que os dois países parassem com as violações, o que foi inicialmente acatado pelas partes. Mesmo após a renovada trégua de segunda, Israel continuou os trabalhos militares no território libanês, onde oito pessoas foram mortas.

Presidente dos EUA também apontou provável desistência das conversas de paz. Em publicação no Truth Social, ele disse que as Forças Armadas do país inimigo estão um "completo caos", por terem sido "completamente derrotadas". Além disso, declarou que o Irã "só fala e não age".

O valentão do Oriente Médio MORREU!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora vão pagar o preço!! Donald Trump, nas redes sociais