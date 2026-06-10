SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um diplomata americano foi encontrado morto em Yangon, Mianmar, e a polícia deteve uma mulher tailandesa na investigação.
O Departamento de Estado confirmou a morte de um funcionário do governo dos EUA lotado na embaixada em Yangon. Em resposta à Associated Press, a pasta disse que não tinha mais informações a divulgar por respeito à privacidade da família e de pessoas próximas.
Três pessoas da comunidade diplomática em Mianmar disseram que o corpo foi achado há cerca de duas semanas. Elas afirmaram que o caso é tratado como possível homicídio e que a suspeita está sob custódia.
O corpo foi encontrado no Sakura Residence & Hotel, a cerca de 1,5 km da embaixada americana. O local tem aluguel de longa permanência e recebe diplomatas, empresários e outros visitantes internacionais.
Autoridades em Mianmar costumam divulgar pouco sobre casos criminais. O policial de plantão na área do hotel recusou comentar e desligou o telefone com um repórter da AP, e o gerente do estabelecimento também não falou. A embaixada da Tailândia em Yangon e o Ministério das Relações Exteriores tailandês não informaram se deram apoio consular à suspeita.