SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Guarda Revolucionária do Irã atacou nesta quarta-feira (10) uma base militar dos EUA (Estados Unidos) na Jordânia e outros 21 alvos na região do Golfo Pérsico.

A ofensiva iraniana responde aos ataques aéreos que os EUA realizaram na região do Estreito de Hormuz. Os militares americanos atingiram radares e defesas iranianas após a derrubada de um helicóptero na terça-feira (9).

O presidente americano Donald Trump defendeu a retaliação imediata contra o Irã. "Acredito que a resposta deveria ser muito forte, muito poderosa", disse Trump à emissora ABC News.

Os mísseis iranianos miraram a base de al-Azraq, na Jordânia, usada por forças dos EUA. Segundo o governo iraniano, a ação buscou destruir hangares de caças F-35 e um centro de controle militar.

Drones e mísseis também foram lançados contra o Kuwait e o Bahrein. O Irã afirma ter atacado a base Ali Al Salem e a Quinta Frota dos EUA, mas sistemas de defesa locais interceptaram as ameaças.

Um oficial dos EUA afirmou de forma anônima que quase todos os projéteis iranianos foram abatidos. Até o momento, o governo americano não registra feridos ou danos graves em suas instalações na região.

Os confrontos representam a maior escalada de violência desde o acordo de cessar-fogo assinado em abril. A guerra começou em fevereiro de 2026, com ataques dos EUA e de Israel contra o território do Irã.

O bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã afeta o comércio internacional de energia. A passagem concentra um quinto do petróleo mundial, e a nova rodada de hostilidades fez o preço do barril subir 1% na Ásia.

A tensão aumentou após a queda de um helicóptero Apache americano perto de Omã. A tripulação foi resgatada sem ferimentos após o ataque de um drone iraniano, embora o Irã negue operações ofensivas nas últimas horas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, sugeriu a retirada das tropas americanas. Em publicação na rede social X, o chanceler escreveu: "Para reduzir o risco, a melhor solução é que eles saiam".

Donald Trump minimizou a queda do helicóptero e disse que o piloto está bem. O presidente americano declarou ao WSJ (The Wall Street Journal) que o episódio "não foi grande coisa", mas exige que o Irã desista de armas nucleares.

O governo do Irã exige o fim das sanções financeiras para negociar a paz. Teerã também pede a liberação de bilhões de dólares em ativos congelados e o controle total sobre o tráfego do Estreito de Ormuz.