BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Márcio Elias Rosa (Indústria e a Comércio) disse, nesta quarta-feira (10), que uma reunião bilateral entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump é pouco provável durante o encontro do G7, na semana que vem.

A cúpula do bloco de economias industrializadas ocorrerá em Évian-les-Bains, na França.

O governo brasileiro busca negociar com os americanos uma forma de impedir o novo tarifaço proposto na semana passada pelo USTR, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos.

Autoridades americanas recomendaram a adoção de novas tarifas contra produtos brasileiros. A soma das sobretaxas pode chegar a 37,5%, mas há uma lista com centenas de exceções.

A aplicação dessas taxas depende de uma decisão de Trump.

Márcio Elias Rosa foi perguntado por jornalistas no Itamaraty sobre a possibilidade de uma reunião Lula-Trump no G7. "Acho que não vai", respondeu.

Ele disse que a delegação brasileira que estará no G7 é pequena, o que dificultaria uma reunião desse porte.

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