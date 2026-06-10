SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou nesta quarta-feira (10) o "Secure America Act", lei orçamentária de US$ 70 bilhões para financiar o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira durante o restante de seu mandato.

De acordo com a Casa Branca, o projeto aprovado após votação no congresso irá destinar US$ 38 bilhões para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e US$ 26 bilhões para a Patrulha da Fronteira, sendo os US$ 5 bilhões restantes usados para cobrir custos imprevistos ao longo dos próximos três anos.

"Esta manhã, estou muito feliz em assinar a Lei de Segurança da América para financiar imediata e integralmente o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) até o final do meu mandato", disse Trump durante a assinatura no Salão Oval. "Daremos aos heróis do ICE e da patrulha da fronteira -e é isso que eles são, heróis- o apoio e os recursos de que precisam para defender nossas fronteiras, proteger nossa pátria e manter a América segura."

A assinatura encerrou uma disputa de quase seis meses sobre o financiamento do DHS, que começou com as mortes a tiros de dois cidadãos americanos, Alex Pretti e Renee Good, em janeiro, durante operações federais de fiscalização em Minneapolis.

Após os incidentes, membros do Partido Democrata exigiram mudanças na aplicação das leis de imigração, criando um impasse na Câmara dos Deputados e levando a um congelamento orçamentário de 70 dias para o departamento, o que fez os republicanos agirem sozinhos, vencendo a votação do projeto por 214-212.

"Os republicanos voltaram a pedir mais, para dar ao ICE e à violenta máquina de deportação em massa de Donald Trump outro cheque em branco de US$ 70 bilhões, sem supervisão, sem prestação de contas e sem salvaguardas", disse o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, em resposta à aprovação do projeto.

Nas últimas semanas, o orçamento para imigração também foi temporariamente bloqueado por políticos republicanos. A resistência concentrou-se principalmente em um fundo de US$ 1,8 bilhão que o governo pretendia usar para indenizar supostas vítimas de perseguição política, após a invasão do Capitólio em 2021. O Departamento de Justiça havia incluído esse fundo no pacote orçamentário em cima da hora.

O projeto de lei foca exclusivamente na aplicação das leis de imigração, um tema que o Partido Republicano consideram crucial para garantir a vitória nas eleições de meio de mandato de novembro.