SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero do Exército do Paquistão caiu na Caxemira administrada pelo país e matou 22 militares.

Acidente ocorreu ontem e foi confirmado por fontes de segurança hoje, enquanto funerais eram realizados em Muzaffarabad. Imagens do local mostraram uma coluna de fumaça preta subindo atrás de prédios na área onde a aeronave caiu.

Entre os mortos estão 19 soldados, um major e dois coronéis, de acordo com a mesma fonte. Os caixões foram cobertos com bandeiras do Paquistão e carregados por integrantes de uma unidade de artilharia baseada na Caxemira.

O Exército paquistanês informou que o helicóptero era um Mi-17 e atribuiu a queda a uma falha técnica. A corporação disse que todos os ocupantes morreram e que abriu um inquérito para identificar a causa técnica exata do acidente.

Queda aconteceu em meio ao reforço das medidas de segurança na Caxemira. As restrições foram adotadas após confrontos entre apoiadores de uma aliança de grupos da sociedade civil, recentemente proibida, e forças de segurança.

Os confrontos do domingo deixaram ao menos 11 mortos, segundo o relato das fontes de segurança. O território vive um período de maior vigilância desde então, com controle mais rígido em áreas urbanas.