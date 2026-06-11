SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump ameaçou tomar controle das estruturas petrolíferas e de gás do Irã, em meio a troca de ataques entre os países.

O plano deve ocorrer "em um futuro não muito distante", de acordo com ele. Em publicação na Truth Social esta manhã, o presidente dos EUA disse que deve se apossar da Ilha de Kharg, o principal terminal de exportação de petróleo bruto do Irã. O local concentra até 95% das vendas externas do país e possui tanques de armazenamento que recebem combustível por oleodutos de campos do sudoeste iraniano.

"Assim como fizemos na Venezuela", acrescentou. O republicano explicou que a intenção é assumir o controle total dos mercados de petróleo e de gás, o que está "funcionando brilhantemente tanto para o país sul americano, quanto para os EUA -segundo ele.