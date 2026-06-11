SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A edição de 2026 do Índice Global da Paz foi divulgada recentemente e aponta quais são os países mais e menos seguros do mundo.

O estudo afirma que cobre 99,7% da população mundial. O Índice Global da Paz usa 23 indicadores qualitativos e quantitativos de fontes reconhecidas internacionalmente para compor o ranking.

O levantamento considera critérios ligados à segurança e ao ambiente político de cada país. Entre os pontos avaliados estão segurança pública, conflitos internos e externos, estabilidade política e militarização.

A Islândia lidera a lista pelo 19º ano consecutivo. A ilha no norte da Europa é conhecida pela qualidade de vida, baixa criminalidade e forte estabilidade política.

O top 10 dos países mais seguros inclui nações da Europa e da Ásia-Pacífico. A lista reúne Islândia, Nova Zelândia, Suíça, Eslovênia, Irlanda, Áustria, Portugal, Singapura, Finlândia e Japão.

A Rússia aparece na última posição do ranking. Entre os piores colocados estão países afetados por guerras, conflitos armados e grande instabilidade política, como Sudão, República Democrática do Congo, Ucrânia, Israel, Sudão do Sul, Afeganistão, Iêmen, Síria e Mali.

O Brasil ocupa a 124ª posição no ranking global. Na América do Sul, o país aparece em 8º lugar, atrás de Uruguai, Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia, Guiana e Peru, e à frente de Venezuela, Equador e Colômbia.