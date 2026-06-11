SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Pentágono isolou andares e evacuou áreas do prédio após um incidente com material perigoso. As informações foram publicadas pela CNN.

Autoridades restringiram o acesso a vários andares e corredores do complexo do Pentágono e iniciaram evacuações preventivas. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse que sistemas internos "detectaram um problema na qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos sua gravidade".

O Departamento de Defesa acionou protocolos padrão de proteção na área afetada. "O Departamento está executando protocolos padrão de proteção, incluindo uma ordem de permanência no local (shelter-in-place) para a área afetada", afirmou Parnell.

Equipes de resposta foram mobilizadas para dar suporte a quem está no prédio. "Equipes de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do prédio", completou Parnell.

A equipe de materiais perigosos da agência de proteção do Pentágono atua com apoio do Corpo de Bombeiros do condado de Arlington. Segundo a CNN, o departamento local confirmou nas redes sociais que o time de HazMat (materiais perigosos) está operando no Pentágono durante o incidente.

Uma mensagem interna citada pela CNN informou que novos testes estavam em andamento e podem levar até duas horas. "Esses testes adicionais podem levar de uma a duas horas. Equipes de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do prédio, se necessário. Você pode observar equipes de várias agências e medidas de precaução no pátio central. Por favor, não interprete essas atividades", diz o comunicado.

Fontes ouvidas pela CNN disseram que os andares dois a cinco, nos corredores quatro a sete, foram isolados. As informações foram repassadas por pessoas familiarizadas com a situação e citadas pela emissora.

Um dos relatos aponta que policiais dentro do prédio usavam máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química. A CNN informou que a medida foi adotada enquanto a origem do problema de qualidade do ar é investigada.