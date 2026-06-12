SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A princesa Bajrakitiyabha Mahidol, conhecida na Tailândia como princesa Bha, morreu aos 47 anos, segundo informações divulgadas pelo palácio.

Princesa morreu após quase quatro anos em coma. Ela estava hospitalizada desde dezembro de 2022, quando sofreu um colapso em decorrência de problemas cardíacos enquanto treinava seus cães.

Bajrakitiyabha permaneceu em estado crítico desde então. A princesa se tornou alvo de grande atenção da imprensa internacional devido a sua posição na linha sucessória da monarquia tailandesa.

Estado de saúde dela se deteriorou nos últimos meses. Segundo boletins divulgados pelo Palácio Real da Tailândia, Bajrakitiyabha passou a sofrer com infecções graves que atingiram vários órgãos. Em abril, por exemplo, médicos identificaram uma infecção abdominal associada a uma inflamação do intestino grosso, segundo o jornal britânico The Guardian.

Infecção provocou novas complicações de saúde. O quadro causou queda da pressão arterial, arritmias cardíacas e problemas de coagulação sanguínea.

Princesa era a filha mais velha do rei Maha Vajiralongkorn. Ela nasceu no dia 7 de dezembro de 1978, era considerada uma das integrantes mais conhecidas e influentes da família real, e frequentemente participava de compromissos diplomáticos e projetos sociais em nome da Coroa tailandesa.

ANTES DOS PROBLEMAS DE SAÚDE

Formou-se em Direito e obteve pós-graduação nos Estados Unidos;

Atuou como promotora de Justiça na Tailândia; Trabalhou em iniciativas ligadas a direitos humanos e ao sistema prisional;

Representou a Tailândia como embaixadora na Áustria;

Foi embaixadora tailandesa junto a organismos internacionais sediados em Viena, incluindo a Organização das Nações Unidas.

Comunicado foi distribuído pelo palácio. "Ontem (10 junho de 2026) às 19.48 [horário local], Sua Alteza Real Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebayavadi, da Tailândia, faleceu pacificamente no Hospital Memorial King Chulalongkorn, a Sociedade da Cruz Vermelha Tailandesa. 47 anos. Em memória da Nossa Amada Princesa.".