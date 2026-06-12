SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que os EUA realizaram um ataque letal contra Hector Rusthenford Guerrero Flores, também conhecido como Nino Guerrero, líder da gangue prisional venezuelana Trem de Aragua.

A Casa Branca, o Pentágono e o Comando Sul dos EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O mandatário afirmou que a operação foi realizada em "estreita cooperação com nossos amigos na Venezuela, com os quais estamos trabalhando muito bem".

Em 2025, o Tren de Aragua passou a ser alvo do presidente americano, Donald Trump, após ser classificado pelo Departamento de Estado dos EUA como organização terrorista estrangeira -- a mesma designação atribuída mais recentemente às facções brasileiras PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).

De acordo com o governo americano, a facção, também conhecida no Brasil pela sigla TDA, é uma organização brutal envolvida em crimes como sequestro, extorsão, tráfico de pessoas para exploração sexual, contrabando de mercadorias e migrantes, mineração ilegal, tráfico de drogas e roubo.

Os Estados Unidos também acusam a organização de manter vínculos com o governo de Nicolás Maduro, que atualmente aguarda julgamento na Justiça americana por acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.