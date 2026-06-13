A ação aconteceu no sudeste do estado de Bolívar, cuja capital (Ciudad Bolívar) fica a 715 quilômetros de Pacaraima (RR), cidade brasileira na fronteira com a Venezuela.

Segundo Trump, a execução se deu em um ataque rápido e letal feito em estreita colaboração com nossos amigos na Venezuela. O presidente estadunidense descreve El Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira.

O comunicado do governo venezuelano chama de organização criminal. Na nota, o governo venezuelano promete que continuará adotando as medidas necessárias para garantir a paz, a tranquilidade e a proteção da população.

Trump afirmou que os terroristas do El Tren de Aragua não têm mais refúgio seguro na Venezuela ou em qualquer outro lugar e que sob sua liderança serão encontrados assassinos cruéis e chefões do narcotráfico a qualquer hora, em qualquer lugar.

O comando do sul das forças armadas norte-americanas que atuou na execução é responsável pelo planejamento, operações militares e cooperação de segurança para os Estados Unidos na América Central, América do Sul e Caribe,

No final do mês de maio, o Departamento de Estado dos EUA, homólogo ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, publicou que passou a designar o PCC, assim como o Comando Vermelho, como organização terrorista criminosa.

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