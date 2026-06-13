SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome de Donald Trump foi retirado da fachada do John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, durante a madrugada de sábado (13). A remoção cumpre determinação judicial expedida em maio.

O conselho diretor da instituição é atualmente presidido por Trump. Em dezembro, o grupo votou a favor da mudança do nome do centro para "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". Pouco após a aprovação, trabalhadores instalaram o novo letreiro na fachada do prédio.

A decisão de retirada do nome do presidente dos EUA foi uma resposta à ação judicial movida pela deputada Joyce Beatty, democrata de Ohio e também membro do conselho do Kennedy Center.

Segundo o juiz Christopher R. Cooper, do Tribunal Distrital dos EUA, a mudança no nome da instituição foi ilegal. "O Congresso deu ao Kennedy Center seu nome, e somente o Congresso pode mudá-lo", escreveu em decisão de 94 páginas, na qual ordenou a remoção do nome de Trump da fachada do prédio e de toda a identidade visual oficial do centro.

A remoção aconteceu após a data limite estabelecida na decisão judicial, que terminava à meia-noite, virada de sexta-feira (12) para sábado (13).

Antes disso, o Departamento de Justiça havia sinalizado que a instituição não conseguiria cumprir o prazo devido à previsão de tempestade, o que poderia representar riscos para os trabalhadores. Por isso, solicitou uma extensão de 12 horas.

Segundo reportado pela agência de notícias Reuters, trabalhadores do centro montaram andaimes ainda na noite de sexta-feira e cobriram a estrutura com lonas durante a madrugada. O processo de remoção levou cerca de 30 minutos.