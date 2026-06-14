SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Doze pessoas morreram após a queda de um avião perto de um aeroporto em Butler, no estado do Missouri, nos EUA, informaram autoridades locais.

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (14), por volta de 11h30 (horário local), nas proximidades do Butler Memorial Airport. A Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri (Missouri State Highway Patrol) disse que havia 12 pessoas a bordo.

Autoridades confirmaram que o avião transportava o piloto e 11 passageiros. A informação foi repassada pela patrulha à emissora KMBC-TV, afiliada da ABC em Kansas City.

Equipes de diferentes órgãos foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo as autoridades, atuaram no local a patrulha estadual, a polícia de Butler e o xerife do condado de Bates.

Uma das estradas principais que levam ao aeroporto foi bloqueada nos dois sentidos durante a tarde. O fechamento ocorreu enquanto os agentes respondiam ao acidente e iniciavam a apuração do caso.

O QUE SE SABE SOBRE O LOCAL E A INVESTIGAÇÃO

Butler fica a cerca de 66 milhas ao sul de Kansas City, também no Missouri. O avião caiu em uma área próxima ao aeroporto, de acordo com o relato das autoridades.

O sargento Justin Ewing descreveu a cena como "brutal". Ele disse à Newsweek que a aeronave "pousou em um campo adjacente ao aeroporto".

As autoridades ainda não divulgaram as identidades das vítimas nem a causa do acidente. A Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri informou que a investigação continua e que vias da região podem seguir interditadas.