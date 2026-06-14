SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antar Al-Absi, influenciador conhecido como "Homem-Aranha do Iêmen", morreu após cair durante uma acrobacia na cratera do vulcão Haradhat Damt, no sul do país.

Acidente ocorreu na sexta-feira, na província de Al Dhale, durante uma apresentação sem equipamentos de segurança. Al-Absi fazia malabarismos e acrobacias suspensas no paredão vertical da cratera quando perdeu o equilíbrio e escorregou.

A queda foi direta até o fundo da formação geológica, que tem cerca de 120 metros de profundidade. Sem cabos, redes de proteção ou outro tipo de amparo para reduzir o impacto, ele caiu na parte mais baixa da estrutura rochosa.

Resgate do corpo só foi concluído no sábado (13) por equipes especializadas da Defesa Civil do Iêmen. O acesso difícil e as condições do terreno exigiram uma operação complexa, com rapel para alcançar a fenda do vulcão e fazer a varredura.

Quem era o "Homem-Aranha do Iêmen"

Al-Absi ganhou o apelido por escalar áreas montanhosas de alto risco sem usar cabos de aço ou redes de proteção. Ele costumava atrair curiosos e reunia fãs na região ao realizar desafios em locais de difícil acesso.

Registro de assinaturas e mensagens nas pedras era uma das marcas do influenciador. Ele deixava textos escritos à mão em pontos altos do Haradhat Damt, o que ajudava a aumentar a fama local.

Cratera do Haradhat Damt é um dos principais pontos turísticos da cidade de Damt. Para visitantes em geral, o topo pode ser alcançado por uma escadaria de ferro com mais de 115 degraus instalada no relevo acidentado.