ÉVIAN-LES-BAINS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou nesta segunda-feira (15) o acordo entre Estados Unidos e Irã, mas deixou claro que o bloco exige resultados concretos.

"A prioridade agora é a implementação", disse, em declaração à imprensa durante o encontro do G7 em Évian. "O estreito de Hormuz precisa reabrir e a liberdade de navegação deve ser restaurada ?sem pedágios e sem restrições."

Von der Leyen afirmou que o acordo deve abrir caminho para negociações mais amplas e levar ao fim dos programas nuclear e balístico do Irã. Disse ainda que "não pode haver paz duradoura enquanto o Líbano permanecer em chamas" e pediu um cessar-fogo genuíno e o respeito integral à soberania libanesa.

Sobre a Ucrânia, a presidente da Comissão anunciou que a UE abriu nesta segunda (15) o primeiro bloco das negociações de adesão de Kiev ?"um grande passo à frente", nas suas palavras.

Lembrou que o pacote de empréstimos europeu de ? 90 bilhões cobre dois terços das necessidades de financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027, com os primeiros desembolsos previstos ainda este mês. Para o terço restante, disse que os parceiros de Kiev precisam contribuir ?tema que estará na mesa do G7.

Na agenda econômica, Von der Leyen destacou os desequilíbrios globais como tema central do encontro, citando o déficit comercial recorde da União Europeia com a China em 2025 ?360 bilhões de euros? e a necessidade de diversificar cadeias de suprimento e firmar acordos de livre comércio.

Sobre inteligência artificial, defendeu que os países do G7 cooperem para testar modelos antes de sua entrada no mercado, à semelhança do que já existe para aviões e dispositivos médicos. "Os países do G7 precisam vencer a batalha da adoção", afirmou.