SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião bombardeiro B-52 Stratofortress caiu logo após decolar da base aérea de Edwards, no deserto de Mojave, na Califórnia.

O acidente foi relatado por volta das 11h20 (15h20, no horário de Brasília). Não há informações sobre mortos ou feridos.

Fumaça preta foi fotografada por quem passou por perto da base aérea. Equipes de emergência foram acionadas para o local, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Los Angeles.

A base militar afirmou que mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis. "Um B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos caiu logo após a decolagem no aeródromo de Edwards às 11:20 da manhã. Equipes de emergência responderam imediatamente ao local e a situação está em andamento", diz texto publicado nas redes sociais.

B-52 é considerado a "espinha dorsal da força de bombardeiros estratégicos" dos Estados Unidos. A aeronave entrou em serviço em 1955, e o Exército americano espera utilizá-la até 2050.

Projeto do avião prioriza alcance e carga para bombardeios pesados. O B-52 foi desenvolvido para voos de longo alcance e pode realizar ataques estratégicos e operações ofensivas no ar e no mar.

Avião pode transportar munições nucleares e lançar diferentes tipos de armamento. Ele é capaz de lançar bombas (de gravidade e fragmentação) e mísseis (de precisão e de ataque direto), além de levar minas.

Dimensões e peso ajudam a explicar o porte do B-52. A aeronave tem 56,4 metros de envergadura, 48,5 metros de comprimento, 12,4 metros de altura e pesa 83.250 kg.

Capacidade de carga é de cerca de 31.500 kg em munições mistas. O armamento pode incluir bombas, minas e mísseis A velocidade máxima é de 650 milhas por hora. A aeronave custa R$ 458 milhões.