SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira (15), em publicação na rede social Truth Social, que um eventual acordo para encerrar a guerra com o Irã envolva o pagamento de US$ 300 bilhões, classificando a informação como "uma mentira".

Em nova publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os termos divulgados pela imprensa iraniana "não têm nada a ver" com o que foi negociado entre os dois países. Segundo o republicano, a informação seria "fake news" disseminada para atacar seu governo.

A referência aos US$ 300 bilhões surgiu em um rascunho de 14 pontos divulgado pela agência estatal iraniana Mehr. O documento apresenta as condições defendidas por Teerã para um acordo de paz com EUA e Israel, entre elas a criação de um fundo para a reconstrução do país após a guerra, mas não comprova que a exigência tenha sido aceita por Washington.

Na publicação, Trump menciona especificamente o valor de "US$ 300 milhões". Na lista iraniana, porém, o valor é de US$ 300 bilhões. O presidente também reiterou que o entendimento com o Irã prevê que o país "nunca terá uma arma nuclear".

A versão divulgada pela imprensa iraniana também foi contestada pelo assessor de Trump, Alex Bruesewitz. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que os supostos termos do acordo estão sendo distorcidos para gerar "cliques e controvérsia".

O conflito entre Israel e Irã se intensificou nas últimas semanas, com ataques diretos entre os dois países e a presença dos Estados Unidos na guerra ao lado de Israel. Paralelamente aos confrontos, Washington lidera negociações para um cessar-fogo e para um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Desde o início das conversas, Donald Trump afirmou diversas vezes que um acordo estava próximo e que o Irã havia concordado em nunca desenvolver armas nucleares. Nos últimos dias, porém, o presidente adotou um discurso mais cauteloso e reconheceu que ainda existem impasses que precisam ser resolvidos.

Foi nesse contexto que a agência estatal iraniana Mehr divulgou um documento com 14 propostas apresentadas por Teerã para um eventual acordo de paz. Entre elas está a criação de um fundo de US$ 300 bilhões para a reconstrução do país após a guerra, tratado como uma exigência iraniana e não como um compromisso já assumido pelos Estados Unidos.