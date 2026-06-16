SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As autoridades policiais dos Estados Unidos impediram um possível ataque a um evento do UFC na Casa Branca no domingo (14), do qual participavam o presidente Donald Trump e outras altas autoridades, afirmou o diretor do FBI, Kash Patel.

"Graças à ação rápida do FBI, de nossos parceiros e do Departamento de Justiça em uma operação envolvendo vários estados, várias pessoas estão agora sob custódia e os ataques supostamente planejados foram impedidos", escreveu Patel no X nesta terça-feira (16).

De acordo com uma reportagem do canal americano Fox News compartilhada nas redes sociais pelo diretor do FBI, o plano envolvia o uso de drones e atiradores de elite.

Ainda conforme o canal, que cita autoridades não identificadas, cinco pessoas foram detidas e os investigadores identificaram 23 pessoas em uma "possível rede de conspiradores".

O plano consistia em usar drones para atingir prédios próximos à Casa Branca durante a luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) e provocar uma evacuação em massa que "levasse a multidão em direção a uma equipe de atiradores de elite previamente posicionada", diz a Fox News.

Também havia planos de invadir os portões da Casa Branca com uma "segunda onda", segundo a reportagem.

Trump tem sido alvo de várias tentativas de assassinato nos últimos anos, a mais recente quando um homem armado tentou invadir um jantar com jornalistas na Casa Branca em abril.

EVENTO DE UFC

O evento, realizado no dia do 80º aniversário de Trump, no domingo, fez parte também das comemorações do governo do 250º aniversário da nação.

A competição começou horas depois de Trump e autoridades iranianas anunciarem que chegaram a um acordo de paz para encerrar a guerra de quatro meses entre os dois países, que elevou os preços ao consumidor ao maior nível em três anos e deixou os eleitores inquietos.

Poucos minutos depois de se dirigir ao seu lugar na primeira fila -enquanto a banda da Marinha tocava ao vivo "Thunderstruck", do AC/DC-, Trump já estava postando detalhes sobre o acordo com o Irã nas redes sociais e falando por telefone com jornalistas.

Dentro da jaula octogonal de arame, patrocínios de grandes corporações americanas e de alguns aliados políticos de Trump -incluindo a plataforma de streaming de vídeo Rumble RUM.O, a empresa de tecnologia de remessas EasyPost e o grupo conservador Turning Point USA- cobriam a lona.

Vários lutadores vencedores cumprimentaram Trump após suas lutas. O lutador americano Bo Nickal, após sua vitória por nocaute, pulou a cerca da jaula para apertar a mão de Trump. Outro lutador vitorioso, o peso-pesado Josh Hokit, deu a Trump um objeto que pendurou no pescoço do presidente antes de proferir um discurso repleto de palavrões que incluiu elogios ao presidente e terminou com uma provocação misógina à ex-primeira-dama Michelle Obama.

Após a competição, o presidente-executivo do UFC, Dana White, reiterou sua opinião de que o evento não deveria ser visto sob uma ótica política.

"No 250º aniversário dos Estados Unidos, espero que esta noite tenha criado alguma unidade", disse White, um amigo de longa data do presidente. "Mesmo para as pessoas que achavam que isso seria uma grande declaração política ou algo do tipo. Não foi. Foram os americanos, todos os americanos, comemorando o aniversário."