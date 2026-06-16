SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cerimônia de assinatura do protocolo de acordo alcançado por Estados Unidos e Irã acontecerá na sexta-feira, na Suíça, em um hotel de luxo na montanha Bürgenstock, perto do lago de Lucerna, informou hoje à AFP o Ministério das Relações Exteriores suíço.

Pasta informou que o local "de difícil acesso e fácil de proteger" foi proposto pelos mediadores paquistaneses e cataris, assim como por EUA e Irã. A assinatura do memorando de entendimento para encerrar quase quatro meses de conflito regional está programada para sexta-feira, data em que o Estreito de Hormuz deverá ser "completamente" reaberto, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A cerimônia de assinatura terá as presenças do principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O republicano disse que Trump também pode comparecer ao evento. Segundo uma fonte do governo americano, Trump, Vance e Ghalibaf já assinaram o texto eletronicamente.

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