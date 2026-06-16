SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A coalizão Juntos por el Perú, que apoia o candidato de esquerda Roberto Sánchez, afirmou nesta terça-feira (16) que não reconhecerá o resultado das eleições presidenciais e convocou uma manifestação para esta quarta-feira (17).

Grupo reclama de processo eleitoral. A coalizão -formada por partidos e movimentos progressistas, nacionalistas e de centro-esquerda- diz que "o voto dos cidadãos foi deslegitimado" e "não refletem a vontade popular com absoluta transparência".

"Denunciamos a falta de transparência dos órgãos que conduzem o processo eleitoral, a mudança das regras eleitorais no meio do processo, uma série de irregularidades, motivos para anulação e manobras político-midiáticas que ameaçam a justiça eleitoral e a vontade soberana do povo peruano", declara o partido, ao justificar manifestação em comunicado.

Manifestação deve ocorrer em várias regiões. Protestos e vigílias foram convocadas para esta quarta.

Porta-voz do Juntos pelo Peru havia indicado dias antes que respeitaria. Na ocasião, Anahí Durand defendeu que a votação não conflita com o reconhecimento dos resultados oficiais determinados pelas autoridades eleitorais, segundo informou o jornal La República.

Pouco mais de 99% das urnas foram apuradas. Keiko Fujimori ampliou a vantagem sobre Roberto Sánchez e se aproximou da vitória na eleição presidencial do Peru. Os dois candidatos, no entanto, evitam se declarar vencedores.

Diferença entre ambos é de 36.973 votos. Keiko lidera a disputa com 50,090% dos votos válidos, enquanto o esquerdista Roberto Sánchez soma 49,910%.

Órgão eleitoral do país processou 99,111% das urnas até as 19h42 desta terça (16). A contagem oficial dos votos do segundo turno presidencial do Peru começou logo após o encerramento da votação, em 7 de junho de 2026.

Cautela entre aliados e apoiadores de esquerdista e conservadora. Apesar da vantagem de Fujimori, nenhum dos dois se declarou vencedor antes do fim da apuração. Na semana passada, a candidata afirmou que "teremos dias longos pela frente", enquanto Sánchez disse a apoiadores que a disputa estava em "empate técnico" e que o resultado seguia em aberto.

VOTAÇÕA NO PERU (ÀS 19h42 DESTA TERÇA)

- Keiko: 9.132.498 votos

- Sánchez: 9.095.525 votos

KEIKO VENCE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bancada aliada de conservadora conquistou espaço. A coalizão conquistou 41 cadeiras, seguido pelo Juntos por el Perú, que apoia Sánchez, com 32 representantes, segundo o jornal La República.

Resultados finais estabeleceram distribuição de cadeiras. Foram 130 entre seis organizações políticas que conquistaram representação nacional.

INDEFINIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DO PERU

Pesquisas de boca de urna e contagens rápidas também não indicaram um vencedor claro. Os levantamentos divulgados após o fechamento das urnas apontavam um cenário de forte equilíbrio, com os dois candidatos tecnicamente empatados.

Parte do eleitorado esperava que a eleição encerrasse um período de instabilidade política no Peru. Nos últimos anos, o país viu presidentes serem presos, destituídos ou sofrerem impeachment.

Keiko Fujimori foi derrotada nas duas últimas eleições por percentual mínimo. Em 2021, Pedro Castillo derrotou a direitista por 0,26 pontos percentuais. Em 2016, o vencedor foi Pedro Kuczynski, por uma diferença de 0,24 pontos percentuais.