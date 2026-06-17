RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma brasileira foi condenada a quatro anos de prisão nos Estados Unidos pela morte de uma modelo que ganhou notoriedade nas redes sociais por sua semelhança com Kim Kardashian. A sentença foi proferida na terça-feira (16) por um tribunal do condado de San Mateo, na Califórnia.

Vivian Alexandra Gomez, 53, foi considerada culpada por homicídio culposo e exercício ilegal da medicina após realizar procedimentos estéticos sem autorização profissional. Segundo a acusação, ela aplicava injeções de silicone em pacientes, entre elas Christina Ashten Gourkani, conhecida na internet como Ashten G.

A modelo morreu em abril de 2023, aos 34 anos, em decorrência de complicações relacionadas a um procedimento de aumento dos glúteos conhecido como Brazilian Butt Lift (BBL). De acordo com as autoridades, a causa da morte foi insuficiência respiratória associada a uma embolia pulmonar provocada pelas aplicações ilegais.

Durante o julgamento, os promotores afirmaram que Vivian realizava os procedimentos em quartos de hotel na Califórnia, apesar de não possuir licença médica. Após ouvir a sentença, a brasileira disse que não pretende recorrer da condenação e que cumprirá a pena determinada pela Justiça americana.

Ashten G acumulava milhares de seguidores ao compartilhar conteúdos ligados ao universo da beleza e da estética. Com ascendência iraniana, ela buscava reproduzir não apenas os traços físicos de Kim Kardashian, mas também o estilo de roupas, maquiagem e comportamento da empresária e influenciadora.

Além da atuação nas redes sociais e na plataforma OnlyFans, a modelo publicava registros de viagens para destinos internacionais, como Mykonos, na Grécia, e Cabo San Lucas, no México. Em uma das postagens, escreveu: "Há sempre um lado selvagem em um rosto inocente".