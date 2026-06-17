GENEBRA, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou o encontro bilateral com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelenski, como "a melhor conversa" que já teve com ele, nesta quarta-feira (17), durante a cúpula do G7 em Évian-les-Bains, na França.

Em entrevista coletiva horas depois, na embaixada brasileira em Genebra, Lula disse ter percebido pela primeira vez disposição genuína de Zelenski para discutir um cessar-fogo sem impor condições prévias -o que, segundo o brasileiro, abre caminho para uma negociação de paz mais ampla.

"Foi a melhor conversa que eu tive com o Zelensky, porque eu já achava, um ano atrás, que essa guerra estava na hora de acabar", disse Lula. "Agora ele aceita a paz e está dizendo que quer um cessar-fogo sem colocar nenhum pedido extra, que é paz para poder discutir a paz. Ele quer um cessar-fogo para discutir a paz. Eu acho justo."

O encontro de hoje foi o primeiro entre os dois presidentes desde o G7 de Kananaskis, no Canadá, em junho de 2025. A relação entre Lula e Zelenski atravessou fases de forte tensão desde 2023, quando declarações do brasileiro sobre o conflito foram interpretadas por Kiev como favoráveis à Rússia.

O desgaste se aprofundou em maio de 2025, quando Lula viajou a Moscou para as comemorações do Dia da Vitória na Praça Vermelha -gesto que levou Zelenski a recusar duas tentativas de ligação telefônica do brasileiro nos meses seguintes. Em janeiro de 2025, no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ucraniano havia chegado a dizer que "o trem do Brasil já passou", em alusão a um possível papel de mediador no conflito.

Na entrevista desta quarta, Lula disse perceber um cansaço generalizado com a guerra, inclusive entre os apoiadores das partes envolvidas. "Todo mundo sabe que os torcedores da Ucrânia já estão cansados, os torcedores do Putin já estão cansados, aqueles que financiavam já estão cansados", afirmou. "Então todo mundo quer que pare."

O presidente brasileiro atribuiu a capacidade de encerrar o conflito aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França--, e não a mediadores externos como o próprio Brasil.

"Sabe quem pode fazer parar essa guerra? Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU", disse, citando ter conversado anteriormente com os líderes de todos os cinco países. "Eles são os responsáveis por garantir a paz ou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tem que dar um basta. E somente eles podem dar."

Lula afirmou ter renovado, durante a conversa com Zelenski, o compromisso de voltar a contatar os cinco líderes permanentes do conselho para tentar avançar a negociação. "Eu agora assumi o compromisso de fazer de novo o que eu já fiz: ligar para todos os membros do Conselho de Segurança, os cinco permanentes", disse. "Eu já falei com o chinês, eu já falei com o Putin, eu já falei com o Trump, eu já falei com o inglês e já falei com o francês. Vou voltar a falar outra vez."

O presidente disse ter saído do encontro com uma impressão mais otimista do que em conversas anteriores sobre o conflito. "Eu, pela primeira vez, senti os líderes com muita disposição de encontrar uma solução, e naquilo em que eu puder ajudar, eu vou ajudar", afirmou.