SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de uma mulher haitiana após sua liberação pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em março, foi um homicídio, disse um médico legista da Pensilvânia na sexta-feira (12).

O médico concluiu que Daphy Michel, 31, morreu de hipotermia no dia 2 de março, três dias após ser liberada da custódia federal. Ele a descreveu como "uma adulta vulnerável, sofrendo de problemas graves de saúde mental não tratados e uma barreira linguística significativa" quando foi solta pelo ICE.

"Com base em todas as informações disponíveis durante a investigação, o patologista classificou a morte da sra. Michel de homicídio", disse James Madalinsky, porta-voz do legista. Ele afirmou que a conclusão não é uma declaração de culpa criminal.

Em imagens capturadas por uma câmera de trânsito de Pittsburgh, Daphy aparece sentada em um banco horas após ter sido liberada pelo ICE, vestindo um moletom. Conforme o que o advogado da família, Joseph Patrick Murphy, contou ao jornal americano The Washington Post, a mulher aparentemente não saiu em nenhum momento do assento, durante três dias.

No dia 2 de março, a mulher já não estava mais sentada. A última imagem capturada mostra Michel deitada no chão. Socorristas chegaram ao local e a levaram para um hospital, onde ela morreu horas depois.

Michel ficou sentada, enquanto as pessoas passavam, com uma sacola contendo seus pertences -incluindo um celular- ao seu lado. Sua morte aconteceu antes da primeira audiência sobre seu caso.

Foi pelo menos a segunda vez neste ano que uma pessoa morreu devido a complicações relacionadas à hipotermia dias após ser liberada por agentes de imigração. O gabinete do promotor distrital do condado de Allegheny, Stephen Zappala, disse que estava reunindo informações e não respondeu quanto à possibilidade de uma investigação futura sobre o caso.

As condições da morte de Michel se assemelham ao caso de um refugiado com deficiência visual que morreu em fevereiro, também por hipotermia, na cidade de Buffalo, em Nova York.

Na ocasião, Nurul Amin Shah Alam, um imigrante de Mianmar de 56 anos, foi deixado por agentes do ICE do lado de fora de uma cafeteria em pleno inverno. Seu corpo foi encontrado dias depois, e sua morte também foi classificada de homicídio.

Em comunicado, a organização de defesa de imigrantes Haitian Bridge Alliance cobrou respostas do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês). "Os imigrantes que buscam proteção jamais devem sofrer negligência, abandono ou danos evitáveis enquanto estiverem sob supervisão governamental", disse Guerline Jozef, diretora executiva da entidade.

Ainda segundo a diretora, Michel saiu do Haiti em um momento de crises institucionais após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021. Naquele ano, diversos imigrantes haitianos buscaram asilo nos EUA sob o governo de Joe Biden, mas foram alvos de deportação assim que Donald Trump voltou à Presidência.

As regras de detenção do ICE determinam que os agentes priorizem a segurança e levem em consideração eventuais vulnerabilidades dos detidos. As diretrizes também preveem que os imigrantes tenham acesso a uma ligação telefônica gratuita e sejam liberados em locais próximos ao transporte público durante seu horário de funcionamento.

Uma porta-voz do DHS, que é responsável pela supervisão do ICE, confirmou que Michel foi solta com todos os seus pertences, mas não indicou o horário em que os agentes a liberaram.

Na data, o clima em Pittsburgh registrou uma máxima de 13°C, seguida de uma frente fria que fez a temperatura despencar em quase 17°C durante a noite, de acordo com dados meteorológicos. "O ICE não teve nada a ver com a morte dessa mulher", disse a porta-voz do DHS, Lauren Bis.

De acordo com informações em seu obituário online, Daphy nasceu em uma cidade portuária na costa sul do Haiti. Após sua chegada nos EUA, decidiu morar na comunidade de Charleroi, que contava com cerca de 1.200 residentes haitianos.

Somente algumas centenas de imigrantes permaneceram na região devido ao medo da repressão do ICE e ao fechamento de estabelecimentos.

Em setembro, a polícia regional de Charleroi havia prendido Michel sob acusações de "ameaças terroristas e assédio". Ele teria gritado na rua com "pessoas imaginárias". Após passar seis meses na prisão, um juiz arquivou seu caso, pois ela não poderia ser processada por fazer ameaças contra pessoas que não existem.

Segundo o advogado Murphy, Michel morava com seu irmão, que nunca recebeu ligações do ICE sobre sua liberação. Ele soube do que aconteceu somente três dias após a morte, quando o necrotério entrou em contato. O irmão se recusou a comentar.

Murphy acredita que a imigração foi negligente ao liberar Michel sozinha em um dia de inverno. "Até uma criança de 10 anos poderia fazer mais para ajudar", disse. "Ela não falava inglês e era incapaz de cuidar de si mesma."